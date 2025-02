1/4 Viola Amherd (Mitte) tritt im März aus dem Bundesrat zurück. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wer folgt auf Viola Amherd (62, Mitte)? Ist von den Bundesratswahlen am 12. März die Rede, werden meistens nur die Namen der offiziellen Mitte-Kandidaten genannt. Es sind dies der Zuger Regierungsrat Martin Pfister (61) und der St. Galler Nationalrat und Bauernverbandspräsident Markus Ritter (57). Kandidierende gibt es allerdings weit mehr, wie Blick bereits berichtet hat.

Unterdessen ist klar: Nach Auskunft der Parlamentsdienste meldeten bisher 24 Einzelpersonen Interesse an, sich in den Bundesrat wählen zu lassen. Ob es noch mehr werden, ist offen. Kandidaturen können bis am Tag vor der Wahl, also bis zum 11. März, beim Parlament eingereicht werden.

Die Namen der Angemeldeten würden nicht öffentlich bekanntgegeben, teilte eine Sprecherin der Parlamentsdienste auf Anfrage mit. Den Kandidierenden stehe es aber frei, ihre Kandidatur selbst öffentlich zu machen. Zwei haben das getan.

Die 42-jährige Freiburger Kleinunternehmerin Ebby Guirao wurde durch Amherds Rücktritt veranlasst, sich zu bewerben: «Ich bin sehr interessiert am Posten und am Verteidigungsdepartement, das ziemlich viele Probleme hat», erzählt sie der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Sie denke, es gebe Lösungen für das Verteidigungsdepartement, und sie habe Ideen, die sie durch Akteneinsicht klären könne. Guirao möchte die Anerkennung von Frauen und Menschen mit Behinderungen bei der Ausübung von Sport verbessern. Die zweifache Mutter hat keinerlei politische Erfahrung.

«Neue Energie» für die Landesregierung

Politisch unerfahren ist auch der 41-jährige Genfer Polizeisprecher Alexandre Brahier. Seine Lebenserfahrung könnte neue Energie in die Landesregierung bringen, sagt der dreifache Vater zur Kandidatur. Er ist der Ansicht, dass die Armee jungen Menschen, die keinen Sinn im militärischen Einsatz sehen, Alternativen bieten sollte.

Eine seiner Ideen ist ein Smartphone-Warnsystem, um die Bevölkerung besser über Wichtiges zu informieren. Er plädiert zudem für einen erleichterten Zugang zu Wohneigentum und eine Verbesserung der Kaufkraft. Er wohnt in Frankreich und kritisiert die Schwierigkeiten, in der Schweiz Wohneigentum zu erwerben.