SP-Präsidentin gibt SVP-Dreinredner Dettling Saures «Männer wie Sie haben dafür gesorgt, dass Frauen zum Schweigen gebracht wurden»

Dreinreden? In politischen Runden eine oft gesehene Marotte. SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer wollte sich das in der SRF-Elefantenrunde nicht bieten lassen und stellte SVP-Präsident Dettling in den Senkel.

Publiziert: 09:54 Uhr | Aktualisiert: vor 45 Minuten