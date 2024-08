Ärztinnen und Ärzte in der Stadt Zürich stellen neu auch Überweisungen für Tanzkurse, Gartenarbeit oder eine Schuldenberatung aus.

Die Stadt Zürich versucht sich an "Sozialen Rezepten". Dabei verschreiben Ärztinnen und Ärzte nicht-medizinische Behandlungen - etwa einen Tanzkurs. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Zürcher Stadtparlament hat am Mittwoch einen Versuch für «Soziale Rezepte» genehmigt. Kosten wird er 2,5 Millionen Franken.

Das Parlament genehmigte den Versuch mit 84 Ja- zu 34 Nein-Stimmen, wobei nur die SVP und die FDP dagegen stimmten. Alle anderen Fraktionen fanden es sinnvoll, den Heilungsprozess bei Bedarf mit nicht-medizinischen Angeboten zu ergänzen.

«Soziale Rezepte», wenn Medizin nicht mehr hilft

Vier städtische Ambulatorien werden etwa Patientinnen und Patienten mit Schmerzen oder Long-Covid an sogenannte «Link Worker» weiterleiten. Diese werden die Aktivitäten dann in die Wege leiten.

Die «Sozialen Rezepte» wurden in den 1990er-Jahren in Grossbritannien entwickelt und richten sich an Menschen, bei denen eine medizinische Behandlung keine Verbesserung bringt.