Die Ständeratskommission lehnt die Initiative «200 Franken sind genug» mit 12 zu 1 Stimmen ab. Die Vorlage will Radio- und TV-Gebühren senken, doch selbst SVP-Mitglieder stimmten nicht geschlossen dafür.

Die Argumente des Komitees hinter der SRG-Halbierungsinitiative dürften im Parlament keine Mehrheit bekommen. Nach dem Nationalrat beantragt auch die zuständige Ständeratskommission das Volksbegehren deutlich zur Ablehnung. (Archivbild) Foto: PETER SCHNEIDER

Darum gehts Ständeratskommission lehnt Halbierungsinitiative für Radio- und TV-Gebühren ab

Initiative will Gebühren auf 200 Franken senken und Firmen befreien

Kommission stimmte mit 12 zu 1 gegen die Initiative Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Nationalrat schmetterte die sogenannte Halbierungsinitiative bereits ab. Im Komitee für die SRG Initiative «200 Franken sind genug» sitzen hauptsächlich SVP Politier und Politikerinnen. Heute debattierte der Ständerat über die Vorlage. Das Resultat war sehr deutlich.

Die Radio- und TV-Gebühren sollen nicht weiter sinken. Dieser Meinung ist die zuständige Ständeratskommission. Sie lehnt die SRG-Halbierungsinitiative mit 12 zu 1 Stimmen ab. Selbst die SVP-Mitglieder in der Kommission stimmten nicht geschlossen mit Ja.

Das will die Initiative

Die Volksinitiative «200 Franken sind genug» will die Gebühren für Radio und Fernsehen von 335 auf 200 Franken im Jahr senken. Zudem sollen Unternehmen von der Abgabe befreit werden.

Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerats (KVF-S) will nichts davon wissen. Sie beantragt die Initiative deutlich zur Ablehnung, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Der Entscheid war nach dem klaren Nein des Nationalrats zu erwarten. Dass aufgrund des Resultats sich selbst ein SVP-Kommissionsmitglied dagegen ausgesprochen hat, ist jedoch eine Überraschung.

Der Ständerat berät im September über das Volksbegehren. Die Intitiative kommt voraussichtlich nächstes Frühjahr an die Urne.