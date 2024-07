Die Mitglieder des Bundesrats halten rund um den Schweizer Nationalfeiertag 19 Reden im In- und Ausland. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Rösti spricht am nächsten Donnerstag, 1. August, in Wimmis BE, Rothrist AG, Schöftland AG sowie Rümlang und Ossingen im Kanton Zürich. An diesem Tag werde Rösti mit dem Auto unterwegs sein, da die Distanzen gut machbar seien, teilte das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Bereits am kommenden Mittwoch, 31. Juli, ist Rösti in Kesswil TG und Wilderswil BE zu sehen. Hier bestehe die Möglichkeit, dass Rösti mit dem Helikopter reise, hiess es weiter.

Rösti ist nicht der erste Bundesrat, der von einer 1.-August-Rede zur nächsten eilen muss. Je fünf Reden hielten Ignazio Cassis 2022 und Guy Parmelin 2019, wie die Bundeskanzlei auf Anfrage mitteilte. Alt Bundesrat Ueli Maurer sprach 2017 gleich an sechs verschiedenen Veranstaltungen in den Kantonen Bern, Zürich und Thurgau.

Bundespräsidentin Viola Amherd spricht ebenfalls am 31. Juli in Möriken-Wildegg im Kanton Aargau. So auch Parmelin, der der Bundesfeier der Stadt Luzern beiwohnt. Am 1. August spricht Parmelin beim «Bundeszmorgen» in Stein am Rhein SH und am Abend an der Nationalfeier in Jussy im Kanton Genf. Seine Rede in Jussy ist nur eine von zwei Bundesrats-Reden, die dieses Jahr in der Westschweiz stattfinden. Die zweite Rede in der französischsprachigen Schweiz hält Elisabeth Baume-Schneider am 1. August in Saint-Pierre-de-Clages VS. Einen Tag vorher tritt sie in Rorschach SG auf.

Beat Jans spricht am Morgen des Nationalfeiertags bei einem Bauernbrunch in Schüpfen BE und am Abend auf dem Bleichenberg in Biberist SO.

Cassis hat bereits Mitte Juli als erstes Mitglied der Bundesräte an 1.-August-Feierlichkeiten teilgenommen. Vom 10. bis zum 15. Juli befand sich der Aussenminister für offizielle Besuche in Lateinamerika und nahm an den 1.-August-Feiern der Schweizer Gemeinschaft in Peru und der Schweizer Botschaft in Costa Rica teil.

Weiter geht es für ihn bereits am nächsten Dienstag, dem 30. Juli, im House of Switzerland an den Olympischen Spielen in Paris. Am 1. August spricht Cassis in Guarda GR und Sessa TI. Am Nationalfeiertag nicht in der Schweiz ist Karin Keller-Sutter, die in New York spricht.