Die frühere Zürcher Stadträtin Monika Stocker ist tot. Dies berichtet der Tages-Anzeiger. Die erste Grünen-Stadträtin wurde 77 Jahre alt.

Sie stand von 1994 bis 2008 an der Spitze des Stadtzürcher Sozialwesens. Nun ist Monika Stocker, erste Grüne Stadträtin in der grössten Stadt der Schweiz, 77-jährig verstorben. Dies berichtet der «Tages-Anzeiger». Von 1991 bis 1994 sass die Sozialwissenschafterin auch im Nationalrat.

Zu Beginn ihrer Amtszeit hatte sie mit der offenen Drogenszene zu kämpfen. Sie galt als grosse Reformerin im Sozialwesen, die viele Veränderungen durchgesetzt hat, etwa im Bereich Langzeitarbeitslosigkeit.

Stocker war gegen Ende ihrer Amtszeit jedoch in die Kritik geraten, als Missstände im Departement öffentlich wurden. Die beiden Whistleblowerinnen wurden später verurteilt. Stocker trat 2008 aus gesundheitlichen Grünen zurück. Nach ihrem Rücktritt war Stocker ehrenamtlich engagiert.