Blutspendedienste appellieren an die Bevölkerung

Die Feiertage und Wochenenden über Weihnachten und Neujahr bedeuten für die Blutversorgung der Schweizer Spitäler eine besondere Herausforderung. (Archivbild) Foto: ALESSANDRO DELLA BELLA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zwischen dem 24. Dezember 2024 und dem 3. Januar 2025 würden zahlreiche reguläre Blut-Entnahmetermine aufgrund der Feiertagskonstellation wegfallen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das erschwere die Sicherstellung der Blutreserven.

In der Schweiz würden täglich rund 700 Blutbeutel benötigt, um Patientinnen und Patienten in den Spitälern ausreichend zu versorgen. Besonders in der Festzeit sei eine stabile Blutversorgung entscheidend, da die Entnahmezentren an Wochenenden und Feiertagen geschlossen seien.

Die Blutspendedienste appellieren deshalb an die Bevölkerung, vor den Festtagen sowie zwischen Weihnachten und Neujahr einen Termin für eine Blutspende zu vereinbaren. Spitäler sind auf eine kontinuierliche Versorgung angewiesen, da Blutkonserven eine begrenzte Haltbarkeit haben. Gleichzeitig führen Grippe und Erkältung in der kalten Jahreszeit zu einem Rückgang der Spenderinnen und Spender, was die Engpässe verstärken kann.