Sicherheitslücken aufgedeckt
Bundesrat will lückenlose Kontrollen von Ausländer-Ausweisen

Kantone und Gemeinden prüfen Ausweise von Ausländern oft unzureichend. Dies zeigte eine Erhebung des Bundes. Der Bundesrat will dies ändern und lückenlose Ausweiskontrollen bei Gemeinden und Kantonen durchsetzen.
Publiziert: 13:06 Uhr
Kantone und Gemeinde sollen Ausweise von Ausländerinnen und Ausländern genauer prüfen.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • Ausländische Ausweise werden in der Schweiz nicht richtig kontrolliert
  • Gefälschte Dokumente könnten für illegale Aufenthaltsbewilligungen missbraucht werden
  • Bis Ende Juni 2026 soll eine neue Verordnung für lückenlose Kontrollen eingeführt werden
Lucien Fluri und BliKI

Ausländische Ausweise werden nicht richtig kontrolliert! Wie der Bundesrat in einem Bericht publik gemacht hatte, prüfen Kantone und Gemeinden die Ausweise von Ausländern oft nur oberflächlich. Das könnte fatale Folgen haben.

«Ausländische Personen können sich mit einem gefälschten oder missbräuchlich verwendeten Ausweis eine Aufenthalts-, Niederlassungs- oder Grenzgängerbewilligung erschleichen», warnt der Bundesrat in seiner Mitteilung. Noch schlimmer: Potenzielle Gefährder könnten unerkannt ins Land gelangen. 

Die laxen Kontrollen könnten sogar Menschenhändlern in die Hände spielen. Besonders in den Bereichen Prostitution und Schwarzarbeit droht Gefahr.

Der Bundesrat will diesen Missstand jetzt beheben. Bis Ende Juni 2026 soll eine neue Verordnung her. Ziel: lückenlose Ausweiskontrollen durch Kantone und Gemeinden. 

