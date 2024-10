Schwyzer Firma stellt Geräte her Schweiz liefert der Ukraine drei Minenräumungsmaschinen

Die Schweiz hat beschlossen, drei Minenräumungsmaschinen an die Ukraine zu liefern. Bundespräsidentin Viola Amherd gab am Donnerstag in Lausanne die Finanzierung der Geräte bekannt, die von der Schwyzer Firma Global Clearance Solutions hergestellt werden.