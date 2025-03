Bundesrat Beat Jans hat sich bei einem Treffen mit EU-Innenkommissar Magnus Brunner besorgt über die Binnenkontrollen im Schengen-Raum geäussert. (Archivbild) Foto: PETER SCHNEIDER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Jans diskutierte mit Brunner am Freitag in Zürich über das Funktionieren des Schengenraums, der am 1. Januar 2025 auf Rumänien und Bulgarien erweitert wurde, wie das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) am Samstag mitteilte.

Es müsse sichergestellt werden, dass die Binnenkontrollen im Schengen-Raum im Rahmen der rechtlichen Vorgaben erfolgten und zwischen den betroffenen Ländern abgestimmt seien. EU-Kommissar Brunner habe die Bedeutung eines wirksamen Aussengrenzschutzes betont. Die Mitgliedstaaten müssten miteinander kooperieren.