Schweiz als Mediator Aussenminister Cassis reist an Forum nach Hongkong

Bundesrat Ignazio Cassis reist am Freitag nach Hongkong. Dort nimmt der Aussenminister auf Einladung seines chinesischen Amtskollegen Wang Yi an einem Forum für Mediation teil. An dem Forum nehmen Vertreterinnen und Vertreter von rund 60 Staaten teil.

Publiziert: 12:29 Uhr | Aktualisiert: 12:37 Uhr