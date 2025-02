Bundesrat will Telefonbetrügern das Handwerk legen

Bundesrat will Telefonbetrügern das Handwerk legen

Der Bundesrat ist einverstanden mit der Forderung, Schweizer Telefonnummern und Domainnamen besser vor Missbräuchen zu schützen. (Themenbild) Foto: GAETAN BALLY

Betrüger telefonieren in der Schweiz wie wild: Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz dreimal mehr betrügerische Anrufe im Namen angeblicher Behörden gemeldet als noch im Vorjahr. Das belegen Zahlen des Bundesamts für Cybersicherheit (Bacs). Auch Phishing-Mails nehmen immer weiter zu.

Das bewegte ein nationalrätliches Trio dazu, vom Bundesrat in verschiedenen Vorstössen einen besseren Schutz der Bevölkerung vor sogenanntem Spoofing zu fordern. Dieser stimmt nun zu: Er beantragt vom Parlament die Annahme aller drei Motionen. Argumente dafür veröffentlichte er in den am Donnerstag publizierten Stellungnahmen nicht.

Schweizer Telefonnummern von Betrügern sollen unterbunden werden

Mitte-Nationalrat Martin Candinas (44, GR) will Providern vorschreiben, aktiv und mit technischen Massnahmen gegen die unrechtmässige Verschleierung von tatsächlichen Rufnummern vorzugehen. Anrufe mit gespooften Nummern sollen erkannt und unterbunden werden können. Das soll Straftaten verhindern.

Mit Call-ID-Spoofing verbundene Probleme hätten in verheerendem Mass zugenommen, schreibt Candinas. Betrügerbanden griffen systematisch zum Spoofing, etwa wenn falsche Polizisten Anrufe tätigten. Oder es werde mit verschleierten Nummern Alarm ausgelöst. Das beanspruche Ressourcen und könne bei der Bevölkerung Ängste auslösen.

Kaufverbot für fehlbare Operateure

SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf (56, ZH) verlangt mit der zweiten Motion, dass in- und ausländische Operateure, die Schweizer Nummernblöcke erwerben und sich nicht an Identifikationspflichten halten, keine Nummern mehr kaufen dürfen. Ausserdem sollen sie Nummern ohne korrekt identifizierte Abonnenten und Abonnentinnen blockieren.

Die Identifikation der Abonnenten und Abonnentinnen sei heute oft mangelhaft, kritisierte Seiler Graf. Vermeintlich echte Schweizer Nummern, bei denen bei der Registrierung gefälschte oder verschleierte Identitäten verwendet wurden, dienten kriminellen Machenschaften.

Auch Schweizer Domainnamen sollen geschützt werden

Michael Götte (45, SG), Nationalrat der SVP, will Schweizer Domainnamen (.ch und .swiss) vor Missbrauch schützen. Sie sollen nur noch an eindeutig identifizierte natürliche und juristische Personen vergeben werden dürfen. Und nicht nur Phishing oder Malware sollen Voraussetzung für die Blockierung einer Domain sein, sondern auch andere Missbrauchsfälle.

Im Alltag werde den Registrierungspflichten nur ungenügend nachgekommen, schreibt Götte zum Vorstoss. Und Fehlbare hätten bei missbräuchlichen Registrierungen kaum Konsequenzen zu befürchten.