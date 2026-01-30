Smartphone-Verbot an Schulen im Jura ab Montag

Ab Montag herrscht im Kanton Jura Handyverbot an obligatorischen Schulen. Smartphones sind untersagt – das soll bei der Konzentration der Schüler helfen.

Darum gehts Im Kanton Jura gilt ab Montag ein Smartphone-Verbot an Schulen

Auch Smartwatches, Smartglasses und Ortungsgeräte sind nicht erlaubt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ab Montag dürfen Schülerinnen und Schüler der obligatorischen Schulen im Kanton Jura keine Smartphones mehr mitbringen. Verboten sind auch Smartwatches, Smartglasses und GPS-Ortungsgeräte, wie der Kanton Jura am Freitag mitteilte.

Die neue Richtlinie gilt während der Unterrichtszeit auf dem gesamten Schulgelände und während von der Schule organisierter Ausflüge und Lager auch ausserhalb, wie es heisst.

Schüler sollen sich besser konzentrieren

An der digitalen Bildung wird festgehalten, jedoch im Rahmen des Lehrplans, mit bereitgestellten Geräten und von den Lehrkräften begleitet, wie es weiter heisst.

Die Massnahme war bereits im August 2025 angekündigt worden. Sie soll laut dem Kanton den Schülerinnen und Schülern helfen, sich besser zu konzentrieren und sie besser schützen - auch im Hinblick auf Daten und Privatsphäre. Auch sollen Gleichberechtigung und Zusammenleben gestärkt und die Selbstständigkeit der Kinder gefördert werden.