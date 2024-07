Reisende und Tagesausflügler können seit Dezember die neue «Spartageskarte Gemeinde» für den öffentlichen Verkehr der Schweiz kaufen. Die drei Partner des Angebots ziehen eine positive Bilanz. Bislang bieten 1070 Gemeinden und Städte die Tageskarte an.

1/5 Die erst Anfang Jahr eingeführte «Spartageskarte Gemeinden» erfreut sich grosser Beliebtheit.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Sie erfreut sich grosser Beliebtheit: die neue «Spartageskarte Gemeinde». Die Erwartungen seien übertroffen worden, erklären die ÖV-Branchenorganisation Alliance SwissPass, der Schweizerische Gemeindeverband und der Schweizerische Städteverband.

Reisende und Tagesausflügler können seit Dezember die neue Karte für den öffentlichen Verkehr der Schweiz kaufen. Die drei Partner des Angebots ziehen eine positive Bilanz. Bislang bieten 1070 Gemeinden und Städte die Tageskarte an. Das sind in etwa gleich viele Anbieter wie beim früheren Verkauf der Gemeinde-Tageskarte.

Teilweise bereits ausverkauft

An einzelnen Tagen seien die schweizweit angebotenen Kontingente von 3000 bis 4000 Karten ausverkauft gewesen.

Die «Spartageskarte Gemeinde» ist ein Generalabonnement für den öffentlichen Verkehr in der ganzen Schweiz – einfach nur für einen Tag. Es gibt zwei Preisstufen für die 1. und 2. Klasse: Wer früh kauft, bezahlt weniger.

Zudem gibt es einen Unterschied, ob man ein Halbtax-Abo hat oder nicht. Wer eine «Spartageskarte Gemeinde» kauft, muss Name, Vorname und Geburtsdatum angeben. Die Karte ist also persönlich. Dafür ist sie im Verlustfall ersetzbar und eine Rückerstattung zum Beispiel bei Krankheit möglich. Man kann sie im Gegensatz zur früheren Gemeinde-Tageskarte unabhängig vom eigenen Wohnort an einer Verkaufsstelle erwerben.

Angebot lässt sich neu zentral suchen

Wer bis maximal zehn Tage vor der Reise eine Karte kauft, bezahlt mit einem Halbtax-Abo 39 Franken. Der Vollpreis beträgt 52 Franken (Angaben für 2. Klasse). Wer kurzfristig kauft, blättert mehr hin: 59 Franken mit Halbtax und 88 Franken für den Vollpreis. Für die 1. Klasse sind die Preise entsprechend höher.

Werbung

Für die Reisenden bringt das Konzept laut Alliance SwissPass Vorteile. Statt wie früher auf der Suche nach Tageskarten die Gemeinden abzuklappern, können sich Kaufinteressierte auf der Website www.spartageskarte-gemeinde.ch über die Verfügbarkeit am gewünschten Datum informieren und die Tageskarte bei der Gemeinde ihrer Wahl kaufen.

Die Karten sind bis zu sechs Monate im Voraus erhältlich. Da die «Spartageskarte Gemeinde» personalisiert ist, ist sie bei Verlust ersetzbar und eine Rückerstattung zum Beispiel im Krankheitsfall möglich, wie Alliance SwissPass festhält.

Die Gemeinden und Städte entscheiden selbst, ob sie die Karten anbieten. Sie müssen nur die tatsächlich verkauften Karten bezahlen. Die «Spartageskarte Gemeinden» ersetzte nach fast zwei Jahrzehnten die klassische Gemeinde-Tageskarte.