Nach einem schmerzhaften Sturz lässt sich Ruth Metzler nicht unterkriegen: Sie arbeitet bereits am nächsten Tag trotz blutiger Verletzung weiter. Die ehemalige Bundesrätin befindet sich im Endspurt um das Swiss-Olympic-Präsidium.

1/6 Alt Bundesrätin Ruth Metzler stürzte am Wochenende schmerzhaft. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Ruth Metzler stürzt beim Joggen und verletzt sich

Trotz Verletzung im Büro und bei öffentlichen Auftritten aktiv

Am 22. November wird das Swiss-Olympic-Präsidium gewählt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Ruth Metzler zeigt sich als harte Kämpferin: Die alt Bundesrätin stürzte am Samstag beim Joggen und landete hart auf dem Waldboden. Den Sturz auf ihrer gewohnten Strecke fing die 60-Jährige dabei mir beiden ausgestreckten Händen ab. Dabei kam ihr ein spitzer Stein in die Quere. Das Resultat: eine tiefe Fleischwunde an der rechten Hand.

Wie CH Media schreibt, kam es für die Unternehmerin trotz anschliessendem Spitalaufenthalt und dick eingebundenem Arm nicht infrage, sich krankzuschreiben. Bereits am nächsten Tag sass sie wieder in ihrem Büro in Appenzell, um die kommende Arbeitswoche vorzubereiten.

Mehrere Veranstaltungen auf dem Programm

Diese Woche stehen für Metzler zudem mehrere öffentliche Auftritte auf dem Programm. Am Dienstag hielt sie als Präsidentin der Exportförderorganisation Switzerland Global Enterprise an der ETH Zürich eine Rede anlässlich des Staatsbesuchs des tschechischen Präsidenten Petr Pavel (63). Dabei deutlich erkennbar: ihre bandagierte Hand.

Bereits am Donnerstag soll ein Podiumsauftritt beim Sport Forum in Luzern folgen. Dort diskutiert Metzler vor Wirtschaftspublikum über die Zukunft des Schweizer Sports. Der Auftritt ist Teil ihrer Kandidatur für das Präsidium des Dachverbands Swiss Olympic. Sowohl auf der Bühne im KKL als auch im Wahlkampf tritt sie gegen den Bündner Sportfunktionär Markus Wolf (51) an.

Übernächste Woche fällt die Entscheidung

Am 22. November werden die 83 Mitgliedsverbände von Swiss Olympic sowie weitere Organisationen im Sportparlament den gesamten Exekutivrat neu wählen. Es wird eine richtungsweisende Wahl sein: Soll an der Spitze des Schweizer Sports zukünftig eine politisch bekannte Persönlichkeit mit grossem Netzwerk stehen? Oder soll es lieber eine Person sein, die die Abläufe und Mechanismen grundlegend kennt und versteht? Jedenfalls deuten die Prognosen auf ein knappes Rennen zwischen Metzler und Wolf hin.

Bei einem solchen Endspurt gilt vor allem eines: ja keine Schwäche zeigen. Um nicht als Kandidatin zu gelten, die beim Sport ins Stolpern gerät, zeigt sich Metzler also hart im Nehmen. So, wie es eben im Leistungssport gefordert ist.