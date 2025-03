Schärfere Regeln Neue Volksinitiative will Lobbyismus im Parlament bremsen

Eine neue Volksinitiative will Lobbying in der Bundespolitik ausbremsen. Im Visier stehen Mitglieder der Bundesversammlung mit Interessenbindungen. Sie sollen sich in Debatten nicht mehr einbringen dürfen, wenn ein Zusammenhang mit ihren Interessen besteht.

Publiziert: 11:03 Uhr