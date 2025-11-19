Mass-Voll-Präsident Nicolas Rimoldi stand am Mittwoch erneut vor den Richtern. Das Zürcher Bezirksgericht hat ihn wegen Beschimpfung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt., weil er SBB-Transportpolizisten als «Nazis» und «Faschisten» bezeichnet haben soll.

Mass-Voll-Präsident Nicolas Rimoldi ist wegen Beschimpfung verurteilt worden. Er hatte SBB-Transportpolizisten als «Nazis» und «Faschisten» bezeichnet. (Archivbild) Foto: PETER SCHNEIDER

Darum gehts Mass-Voll-Präsident Nicolas Rimoldi erneut vor Gericht

Rimoldi soll SBB-Transportpolizisten und Securitas-Angestellte am Zürcher Hauptbahnhof beschimpft haben

Bezieriksgericht verhängt bedingte Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu 70 Franken

Das Zürcher Bezirksgericht hat Mass-Voll-Präsident Nicolas Rimoldi am Mittwoch wegen Beschimpfung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Er stritt ab, SBB-Transportpolizisten als «Nazis» und «Faschisten» bezeichnet zu haben.

Der 30-Jährige erhielt eine bedingte Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu 70 Franken. Auslöser für die verbale Entgleisung Ende Januar 2022 war Rimoldis Weigerung, im Zug eine Corona-Schutzmaske zu tragen.

In Handschellen beförderten ihn Transportpolizisten und Securitas-Angestellte schliesslich aus dem Zug und brachten ihn auf den Polizeiposten. Rimoldi stritt in der Befragung ab, die Wörter «Nazis» und «Faschisten» benutzt zu haben.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Es könne sein, dass er «in seinem Unmut» etwas gesagt habe. «Aber das sicher nicht». Die Transportpolizisten sagten jedoch aus, dass Rimoldi renitent gewesen sei und sie so bezeichnet habe.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Mass-Voll-Präsident hat aktuell mehrere Strafverfahren am Hals, bisher ist keines davon rechtskräftig.