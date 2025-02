SBB mit Mega-Rabatt 100 Millionen Franken für Sparbillette

Die SBB bieten in den Jahren 2025 und 2026 Rabatte in Form von Sparbilletten im Umfang von insgesamt 100 Millionen Franken an. Damit soll der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr gesteigert werden.

Publiziert: vor 47 Minuten | Aktualisiert: vor 46 Minuten