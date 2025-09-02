Bei russischen Angriffen in der Nacht sind in der Ukraine nach Behördenangaben zwei Menschen getötet worden.

ARCHIV - Kampfdrohne vermutlich vom Typ Shahed 136 (Schahed 136) iranischer Bauart. Diese Drohnen nutzt Russland oft für den Beschuss von Zielen in der Ukraine. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa Foto: Efrem Lukatsky

Im Landkreis Polohy der südukrainischen Region Saporischschja kam Militärgouverneur Iwan Fedorow zufolge ein 62-Jähriger durch eine Bombenattacke ums Leben. Russland habe die Sprengsätze auf das Dorf Uspeniwka abgeworfen. In der Grossstadt Bila Zerkwa in der Region Kiew wurde ein Mensch getötet, wie der Militärgouverneur des Gebiets, Mykola Kalaschnyk, mitteilte.

Auch bei Angriffen auf Sumy im Nordosten der Ukraine gab es laut Behördenangaben nachts Verletzte. Der geschäftsführende Bürgermeister Artem Kobsar teilte am Morgen mit, dass eine 14-Jährige verletzt wurde. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge setzte Russland in der Nacht 150 Drohnen und Drohnenattrappen ein. Davon seien 120 abgewehrt worden. Zuletzt hatte Russland bei einem massiven Angriff sogar mehr als 600 Drohnen in einer Nacht gestartet.

Russland überzieht sein Nachbarland seit mehr als dreieinhalb Jahren einem zerstörerischen Krieg.