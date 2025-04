Russland und die USA werden an diesem Donnerstag in Istanbul zum zweiten Mal über eine Normalisierung ihrer diplomatischen Beziehungen sprechen. Das teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit.

ARCHIV - Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/Archivbild Foto: Alexander Zemlianichenko

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nach Angaben des Aussenministeriums in Moskau soll der neue russische Botschafter in Washington, Alexander Dartschijew, die Delegation aus Moskau leiten. Die US-Delegation werde von der Diplomatin Sonata Coulter geleitet. Beide Seiten hatten frühere Gespräche als nützlich bezeichnet.

Wegen der jahrelang angespannten Beziehungen zwischen den USA und Russland ist die Arbeit ihrer Botschaften im jeweils anderen Land eingeschränkt. Beide Länder haben viele Diplomaten ausgewiesen. In der von US-Präsident Donald Trump vorangetriebenen Wiederannäherung wurde am 27. Februar in Istanbul erstmals über die Botschaften gesprochen. Ein Ergebnis jenes Treffens war die Zustimmung der USA zur Ernennung Dartschijews.