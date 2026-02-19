DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Politik
RTS-Kommentator kritisiert israelischen Olympioniken politisch
RTS-Kommentator über Edelman
«Er bezeichnet sich als Zionist bis ins Mark»
Während der Live-Übertragung des olympischen Bobfahrens beschuldigt der Kommentator den israelischen Athleten Adam Edelman, den Krieg und Genozid in Gaza zu befürworten.
Publiziert: 16:44 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Mehr Politik-Videos
2:01
Sparmassnahmen für die SRG
Darum geht es bei der Halbierungs-Initiative
2:01
Heiratsstrafe abschaffen
Darum geht es bei der Individualbesteuerung
2:14
Albert Rösti wird deutlich
«Sie sagen, ich hätte nur Ausreden»
3:46
SP-Wermuth zum US-Zoll-Deal
«Diese Intransparenz stinkt zum Himmel»
0:37
Karin Keller-Sutter
«Das ist keine Absage an eine aktive Klimapolitik»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen