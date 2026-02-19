DE
FR
Abonnieren

RTS-Kommentator über Edelman
«Er bezeichnet sich als Zionist bis ins Mark»

Während der Live-Übertragung des olympischen Bobfahrens beschuldigt der Kommentator den israelischen Athleten Adam Edelman, den Krieg und Genozid in Gaza zu befürworten.
Publiziert: 16:44 Uhr
Kommentieren
Mehr Politik-Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen