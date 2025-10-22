Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) muss sich einer Operation am Rücken unterziehen. Der 65-Jährige leide seit längerem an Beschwerden, teilte das Kanzleramt mit.

Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in seinem Büro im Bundeskanzleramt bei einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Foto: Eva Manhart

Darum gehts Stocker unterzieht sich einem Routine-Eingriff und arbeitet von zu Hause

Er warnt vor EU-Erweiterungsmüdigkeit und geopolitischen Risiken in Westbalkan

Stocker ist seit März Regierungschef einer Dreiparteien-Koalition

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Auf ärztlichen Rat werde in der nächsten Woche ein Routine-Eingriff vorgenommen. Stocker werde danach für einige Zeit von zu Hause aus seine Amtsgeschäfte wahrnehmen, hiess es. In seiner Abwesenheit werde der Kanzler im Anlassfall von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) oder Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) vertreten.

Unbeeinträchtigt von der bevorstehenden Operation wollte Stocker am Mittwoch an einem Westbalkan-Gipfel in London teilnehmen. Im Vorfeld des Treffens, zu dem auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet wird, bezeichnete er die Erweiterung der EU um die Länder des Westbalkans als ein sicherheitspolitisches Muss. «Wenn wir in der Region nicht unser Lebensmodell verankern, werden es andere tun – Russland, China oder die Türkei stehen schon in den Startlöchern», warnte Stocker nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA vor einer EU-Erweiterungsmüdigkeit.

Stocker steht seit März als Regierungschef an der Spitze einer Koalition von konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos.