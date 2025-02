Romands sehen den Staat in derPflicht Tagesschulen sind bei den Romands beliebter als in der Deutschschweiz

Eltern in französischsprachigen Gebieten der Schweiz bevorzugen die Ganztagsbetreuung von Kindern deutlich stärker als Eltern in der Deutschschweiz. Das zeigte eine am Dienstag veröffentlichte Studie der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften.

