Die Gewerkschaft Unia lanciert anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus am Freitag eine Broschüre. Sie richtet sich speziell an Jugendliche und Lernende und enthält Ratschläge, wie man sich gegen Rassismus in alltäglichen Situationen wehren kann.

Die Gewerkschaft Unia veröffentlicht anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus eine Broschüre zum Thema Rassismus im Alltag. (Archivbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine Umfrage der Unia unter Lernenden habe gezeigt, dass jeder und jede Dritte in der Ausbildung rassistische Diskriminierung erlebt habe. Im Rahmen einer Aktionswoche war die Unia in verschiedenen Schweizer Städten mit Ständen und Aktionen präsent zur Bekämpfung von strukturellem Rassismus, wie die Gewerkschaft im Vorfeld des Tages mitteilte. Zum Abschluss finde am Freitag ein Konzert unter dem Motto «Solidarisch gegen Rassismus» in Bern statt.

Auch verschiedene Schweizer Kantone und Städte engagieren sich im Kampf gegen Rassismus und Rassendiskriminierung. Die Aktionswoche gegen Rassismus findet jedes Jahr rund um den 21. März an vielen Orten statt, wie die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus schreibt.