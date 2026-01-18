Rund 600 Demonstranten wanderten am Sonntag nach Davos – aus Protest gegen das WEF. Die Polizei löste die friedliche Aktion ohne grossen Widerstand auf.

Sie sind gegen das WEF und tun das mit einer Protestwanderung kund. Rund 600 Teilnehmende haben am Sonntag während einer Stunde die Strasse bei Davos Laret GR blockiert. Die Polizei löste die Blockade schliesslich ohne grossen Widerstand auf.

Die Demonstrierenden waren am Sonntagnachmittag auf dem Weg von Klosters nach Davos, wo der Protestzug zur Juso-Kundgebung dazustiess. Dabei nutzten sie die Strassenüberquerung für eine Blockade, wie es auf Anfrage von Keystone-SDA bei der Kantonspolizei Graubünden hiess. Die Demonstranten seien jedoch «mehrheitlich friedlich» gewesen und hätten den Anordnungen der Polizei Folge geleistet.

Festnahmen im vergangenen Jahr

Um kurz vor 16.30 Uhr traf die Gruppe mit Verspätung in Davos ein und machte sich auf den Weg Richtung Postplatz. Dort will die Gruppe zu einer Kundgebung der Juso dazustossen.

Letztes Jahr nahm die Polizei rund 30 Demonstrierende der bewilligten Protestwanderung wegen einer ähnlichen Aktion fest. Ob es heuer auch zu Festnahmen kam, war am Sonntagnachmittag unklar.