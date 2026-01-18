DE
Anti-WEF-Demo zieht durch Davos
Rund 600 Demonstranten:Anti-WEF-Demo zieht durch Davos

Protest gegen WEF 2026
Demonstranten blockieren Strasse nach Davos

Rund 600 Demonstranten wanderten am Sonntag nach Davos – aus Protest gegen das WEF. Die Polizei löste die friedliche Aktion ohne grossen Widerstand auf.
Aktivisten wehren sich am Sonntag gegen das WEF.
  • 600 Personen blockierten Strasse bei Davos Laret während einer Stunde
  • Protestierende waren friedlich und folgten Anweisungen der Polizei
  • 2025 wurden 30 Demonstrierende bei ähnlicher Aktion festgenommen
Janine Enderli, Sandro Zulian und Keystone-SDA

Sie sind gegen das WEF und tun das mit einer Protestwanderung kund. Rund 600 Teilnehmende haben am Sonntag während einer Stunde die Strasse bei Davos Laret GR blockiert. Die Polizei löste die Blockade schliesslich ohne grossen Widerstand auf.

Die Demonstrierenden waren am Sonntagnachmittag auf dem Weg von Klosters nach Davos, wo der Protestzug zur Juso-Kundgebung dazustiess. Dabei nutzten sie die Strassenüberquerung für eine Blockade, wie es auf Anfrage von Keystone-SDA bei der Kantonspolizei Graubünden hiess. Die Demonstranten seien jedoch «mehrheitlich friedlich» gewesen und hätten den Anordnungen der Polizei Folge geleistet.

Festnahmen im vergangenen Jahr

Um kurz vor 16.30 Uhr traf die Gruppe mit Verspätung in Davos ein und machte sich auf den Weg Richtung Postplatz. Dort will die Gruppe zu einer Kundgebung der Juso dazustossen. 

Letztes Jahr nahm die Polizei rund 30 Demonstrierende der bewilligten Protestwanderung wegen einer ähnlichen Aktion fest. Ob es heuer auch zu Festnahmen kam, war am Sonntagnachmittag unklar.

