Der Karikaturist "Cic" gibt dem Publikum den Stift gleich selber in die Hand. Foto: Museum für Kommunikation

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Krisenzeiten sind für Pressezeichnende oft dankbar, da es kaum an Sujets mangelt. Dementsprechend gross war auch die Auswahl für die Pressekarikatur des Jahres, wie das Museum für Kommunikation in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Das Publikum am meisten begeistert hat eine Zeichnung von «Cic», alias Stephan Lütolf. Für die Zeitung «Der Bund» ging er das Thema der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA «mit viel Wortwitz an», heisst es in der Mitteilung. «Die nächsten vier Jahre können Sie sich selber ausmalen», heisst es neben den Umrissen des neuen US-Präsidenten auf der Zeichnung. Ebenfalls abgebildet sind drei Farbstifte in schwarz, orange und gelb.

«Cic veranschaulicht gut die Vielschichtigkeit einer gelungenen Pressezeichnung», schreibt das Museum in Bern. Sie sei simpel und tiefgründig zugleich. Anders als ein Foto könne die Zeichnung mehrere Ebenen wie Fakten, Humor, direkte Ansprache und Gefühle in einem Bild zusammenbringen.

Auf den zweiten Platz hievt das Publikum die bemitleidenswerte Friedenstaube von Christoph Biedermann. Auf der Couch eines Psychiaters klagt sie über Versagensängste und das Gefühl, in der gegenwärtigen Weltlage nichts zu erreichen.

Auf dem dritten Platz begegnen wir erneut Trump. Regina Vetter reduziert ihre Zeichnung aufs Maximum: Eine gelbe Haartolle und der Text «Er ist wieder da». Die totale Reduktion und der sanfte Seitenhieb in die 1930er-Jahre würden der Zeichnung eine besonders prägnante Aussage verleihen, so das Museum.

Die Ausstellung «Gezeichnet» findet jeweils zwischen Dezember und Februar statt.