Präventive Abschüsse Wachstum des Wolfbestands wird gebremst

Das schnelle Wachstum des Wolfbestands in der Schweiz ist nach Einschätzung des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) dank präventiven Abschüssen gebremst worden. Dieses Fazit zieht das Bundesamt für Umwelt Bafu in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht.

Publiziert: 12:26 Uhr | Aktualisiert: 12:28 Uhr