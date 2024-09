Juso fordern solidarisches Gesundheitssystem mit Einheitskasse

Die Delegierten der Juso Schweiz haben am Samstag in Giubiasco TI ein Positionspapier für ein solidarisches Gesundheitssystem verabschiedet. Die Jungpartei fordert zudem die Abschaffung der Fristenlösung und die Streichung der Abtreibung aus dem Strafgesetzbuch.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Statt den Menschen zu helfen, ein gesundes und erfülltes Leben zu führen, liege der Fokus des derzeitigen Gesundheitssystems darauf, die Menschen so schnell und kostengünstig wie möglich wieder arbeitsfähig zu machen, hiess von den Jungsozialisten. Das Personal im Gesundheitssystem und die Patienten litten darunter, während die Pharmaindustrie, Krankenkassen und Privatspitäler davon profitierten.

Die Juso fordern in ihrem Positionspapier eine staatliche Einheitskasse, finanziert durch progressive Steuern statt über Kopfprämien sowie die «Verstaatlichung und Demokratisierung der Pharmaindustrie», wie es in einer Mitteilung hiess.

Da die Delegiertenversammlung der Juso dieses Jahr mit dem Safe Abortion Day, dem Tag für sichere Abtreibung, zusammenfiel, bekräftigte die Jungpartei die Dringlichkeit, das Recht auf Abtreibung zu verteidigen.

Mitglieder der Juso halten die Stimmkarte in die Höhe. (Archivbild) Foto: PETER KLAUNZER

In Giubiasco nahmen die Delegierten auch eine Resolution an, in der die Aufhebung der 12-Wochen-Frist gefordert wird. Abtreibung soll zudem aus dem Strafgesetzbuch gestrichen und das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankert werden.