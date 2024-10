Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates möchte wie ihre Schwesterkommission im Ständerat nicht nur die Hamas, sondern auch die Hisbollah in der Schweiz verbieten.

Ein zerstörtes Haus nach einem israelischen Luftschlag gegen Hisbollah-Gebiete im Süden von Libanons Hauptstadt Beirut. (Archivbild) Foto: Hussein Malla

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Sicherheitspolitische Kommission beantragt mit 20 zu 2 Stimmen bei zwei Enthaltungen die Annahme des Entwurfs des Bundesgesetzes über das Verbot der islamistische Palästinenserorganisation Hamas sowie verwandter Organisationen, wie sie am Dienstag mitteilte.



Zudem will die Mehrheit der Kommission auch die Hisbollah verbieten. Sie stimmte einer entsprechenden Motion mit 19 zu 3 Stimmen bei zwei Enthaltungen zu.



Das Hamas-Verbot wird nun in der Wintersession sowohl vom National- als auch vom Ständerat behandelt.