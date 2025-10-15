Schweizer Uno-Botschafterin wechselt nach Strassburg

Der Bundesrat hat die 57-jährige Pascale Baeriswyl zur neuen Botschafterin der Schweiz beim Europarat in Strassburg ernannt. Frank Grütter übernimmt ihren bisherigen Posten bei der Uno in New York, während Thomas Gürber die Mission in Genf leitet.

Pascale Baeriswyl bei einem Auftritt am Uno-Hauptquartier in New York im Januar 2023. (Archivbild) Foto: JUSTIN LANE

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach fünf Jahren als Botschafterin der Schweiz bei der Uno in New York wechselt Pascale Baeriswyl demnächst nach Strassburg. Dort wird sie ständige Vertreterin der Schweiz beim Europarat.

Wie der Bundesrat am Mittwoch bekanntgab, hat er die 57-Jährige zur neuen Botschafterin der Schweiz bei dieser Institution ernannt. Aktueller Botschafter der Schweiz beim Europarat in Strassburg ist Claude Wild.

Nachfolger von Baeriswyl bei der Uno in New York wird Frank Grütter. Er ist derzeit Schweizer Botschafter in Singapur und war zuvor Chef der Uno-Abteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA).

Auch auf dem Posten des Chefs der ständigen Mission der Schweiz beim Büro der Vereinten Nationen in Genf und bei weiteren internationalen Organisationen der Rhonestadt gibt es einen Wechsel: Thomas Gürber ersetzt Jürg Lauber. Dieser ist zum Vizepräsidenten des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes gewählt worden.

Baeriswyl übernahm den Posten der Schweizer Uno-Botschafterin in New York im Sommer 2020. Sie gestaltete dabei die zweijährige Amtszeit der Schweiz als nichtständiges Mitglied des Uno-Sicherheitsrats mit, welche von Anfang 2023 bis Ende 2024 dauerte.

Die Juristin, Historikerin und Linguistin übte schon vor ihrem New-York-Aufenthalt ein wichtiges Amt aus: Sie koordinierte zwischen April 2017 und Januar 2018 die Verhandlungen der Schweiz mit der Europäischen Union.

Von 2008 bis 2013 war Baeriswyl in New York für die Schweizer Uno-Mission als Beobachterin des Sicherheitsrates tätig. Baeriswyl wurde 2016 als erste Frau zur Staatssekretärin ernannt.