Parteien Florence Pärli neue Vizepräsidentin der FDP Stadt Bern

Florence Pärli ist zur Vizepräsidentin der FDP Stadt Bern gewählt worden und ist zusammen mit Renato Gunc und Nik Eugster neu in der Parteileitung. Die Wahl erfolgte am Montagabend an der Hauptversammlung der Partei.

Publiziert: vor 56 Minuten