DE
FR
Abonnieren

Parmelin macht Witze über Zoll-Deal
«Solange es keine goldene Rolex ist»

Bundesrat Guy Parmelin scheint die Geschichte rund um den Zoll-Deal mit Humor zu nehmen. In einer SRF-Reportage witzelt er darüber.
Publiziert: vor 15 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen