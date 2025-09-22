Am Montag ist die Petition «Auch die Schweiz muss Palästina anerkennen» mit 13’750 Unterschriften in Bern zuhanden von Regierung und Parlament übergeben worden. Initiant der Unterschriftensammlung war der Zürcher Schriftsteller Thomas Meyer.

Am Montag sind die Unterschriften der Petition in Bern übergeben worden. Foto: Act Campax

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Meyer bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Übergabe der Unterschriften. Er habe die Petition vor einem Jahr gestartet, da seien nur ein paar hundert Unterschriften zusammengekommen, sagte er. Beim zweiten Anlauf und leider zahllosen Toten später habe es aber funktioniert.

«Wir Juden mussten lange auf einen eigenen Staat warten und dabei viel Blut vergiessen. Aus denselben Gründen ist es nun an der Zeit, dass auch die Palästinenser ihren Staat erhalten», lässt sich der jüdische Schriftsteller in einer Medienmitteilung zitieren.

Nur durch eine Zwei-Staaten-Lösung könne die Region Frieden finden, heisst es weiter. Die Schweiz solle ihre humanitäre Tradition ernst nehmen und Palästina als Staat anerkennen.