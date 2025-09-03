DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Politik
Interview oder Medienkonferenz: Lustige Momente von Ueli Maurer
Oft auch bewusst gesagt
Das sind Ueli Maurers legendäre Fehltritte
Ueli Maurer hat in seiner Polit-Karriere auch immer mal wieder für Schmunzler gesorgt. Das sind seine legendäre Fehltritte
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen