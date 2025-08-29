Zehn Parteien haben für 2024 Einnahmen von insgesamt 22,4 Millionen Franken gemeldet, weniger als im Wahljahr 2023. Die meisten Einnahmen entfielen auf die SP Schweiz. Massgebend für die Meldungen sind die Vorschriften für die Transparenz bei der Politikfinanzierung.

SP hat 2024 am meisten Geld eingenommen

SP hat 2024 am meisten Geld eingenommen

1/4 Die Schweizer Parteien haben für 2024 weniger Einnahmen gemeldet als im Wahljahr 2023. (Themenbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Darum gehts Schweizer Parteien melden tiefere Einnahmen als im Wahljahr 2023

SP verzeichnet höchste Einnahmen, gefolgt von FDP, SVP und Mitte

Gesamteinnahmen der zehn Parteien belaufen sich auf weniger als 26,3 Millionen Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) veröffentlichte am Freitag die von zehn Parteien mitgeteilten Einnahmen. Diese waren tiefer als jene von 2023, einem eidgenössischen Wahljahr. Damals hatten die Parteien Einnahmen von insgesamt 26,3 Millionen Franken gemeldet.

Insgesamt die höchsten Einnahmen teilte die SP mit 8,2 Millionen Franken mit. Die FDP meldete 3,4 Millionen Franken, die SVP 2,8 Millionen Franken und die Mitte 2,6 Millionen Franken. Die grössten Parteien meldeten alle tiefere Einnahmen als im Vorjahr.

Bei den Grünen waren es 1,8 Millionen Franken und bei der GLP 1,2 Millionen Franken. Eingänge von unter einer Million Franken meldeten die EDU, die EVP, das Mouvement Citoyens Genevois (MCG) und die Lega dei Ticinesi.