Darum gehts
- Mattea Meyer zieht sich wegen Erschöpfung vorübergehend aus Politik zurück
- Sie nimmt nicht an der Wintersession teil, damit sie sich erholen kann
- Mattea Meyer ist 38 Jahre alt und Nationalrätin der SP Schweiz
Die Co-Präsidentin der SP Schweiz, Mattea Meyer (38), zieht sich vorübergehend aus dem politischen Betrieb zurück. In einer Mitteilung auf Instagram erklärte die Nationalrätin, sie verspüre eine «grosse Erschöpfung» und müsse «rechtzeitig die Notbremse ziehen», um langfristig arbeitsfähig zu bleiben.
Meyer kündigte an, ab sofort eine Pause einzulegen und daher nicht an der Wintersession teilzunehmen. Sie bat darum, ihr die nötige Ruhe zu lassen, um in ihrem persönlichen Umfeld wieder zu Kräften kommen zu können.
Rückkehr unklar
Gleichzeitig betonte die SP-Politikerin, dass die Partei auch während ihrer Abwesenheit auf ein starkes Team bauen könne. Sie freue sich darauf, nach ihrer Erholung «gemeinsam für eine soziale Schweiz» weiterzukämpfen.
Wann die 38-Jährige wieder zurückkommt, ist noch unklar. Unter dem Instagram-Post finden sich zahlreiche Gute-Besserungs-Wünsche an die Politikerin. SP-Co-Präsident Cédric Wermuth (39) reagierte beispielsweise mit einem roten Herz.