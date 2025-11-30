DE
FR
Abonnieren

«Notbremse ziehen»
SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer kündigt Auszeit an

Die Co-Präsidentin der SP Schweiz, Mattea Meyer, legt wegen Erschöpfung eine politische Pause ein. Sie wird nicht an der Wintersession teilnehmen und bittet um Ruhe, um sich erholen zu können.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Kommentieren
Die Co-Präsidentin der SP Schweiz, Mattea Meyer, nimmt nicht an der Wintersession teil.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Mattea Meyer zieht sich wegen Erschöpfung vorübergehend aus Politik zurück
  • Sie nimmt nicht an der Wintersession teil, damit sie sich erholen kann
  • Mattea Meyer ist 38 Jahre alt und Nationalrätin der SP Schweiz
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Die Co-Präsidentin der SP Schweiz, Mattea Meyer (38), zieht sich vorübergehend aus dem politischen Betrieb zurück. In einer Mitteilung auf Instagram erklärte die Nationalrätin, sie verspüre eine «grosse Erschöpfung» und müsse «rechtzeitig die Notbremse ziehen», um langfristig arbeitsfähig zu bleiben.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Meyer kündigte an, ab sofort eine Pause einzulegen und daher nicht an der Wintersession teilzunehmen. Sie bat darum, ihr die nötige Ruhe zu lassen, um in ihrem persönlichen Umfeld wieder zu Kräften kommen zu können.

Rückkehr unklar

Gleichzeitig betonte die SP-Politikerin, dass die Partei auch während ihrer Abwesenheit auf ein starkes Team bauen könne. Sie freue sich darauf, nach ihrer Erholung «gemeinsam für eine soziale Schweiz» weiterzukämpfen.

Wann die 38-Jährige wieder zurückkommt, ist noch unklar. Unter dem Instagram-Post finden sich zahlreiche Gute-Besserungs-Wünsche an die Politikerin. SP-Co-Präsident Cédric Wermuth (39) reagierte beispielsweise mit einem roten Herz.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen