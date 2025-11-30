Die Co-Präsidentin der SP Schweiz, Mattea Meyer, legt wegen Erschöpfung eine politische Pause ein. Sie wird nicht an der Wintersession teilnehmen und bittet um Ruhe, um sich erholen zu können.

Darum gehts Mattea Meyer zieht sich wegen Erschöpfung vorübergehend aus Politik zurück

Sie nimmt nicht an der Wintersession teil, damit sie sich erholen kann

Mattea Meyer ist 38 Jahre alt und Nationalrätin der SP Schweiz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Die Co-Präsidentin der SP Schweiz, Mattea Meyer (38), zieht sich vorübergehend aus dem politischen Betrieb zurück. In einer Mitteilung auf Instagram erklärte die Nationalrätin, sie verspüre eine «grosse Erschöpfung» und müsse «rechtzeitig die Notbremse ziehen», um langfristig arbeitsfähig zu bleiben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Meyer kündigte an, ab sofort eine Pause einzulegen und daher nicht an der Wintersession teilzunehmen. Sie bat darum, ihr die nötige Ruhe zu lassen, um in ihrem persönlichen Umfeld wieder zu Kräften kommen zu können.

Rückkehr unklar

Gleichzeitig betonte die SP-Politikerin, dass die Partei auch während ihrer Abwesenheit auf ein starkes Team bauen könne. Sie freue sich darauf, nach ihrer Erholung «gemeinsam für eine soziale Schweiz» weiterzukämpfen.

Wann die 38-Jährige wieder zurückkommt, ist noch unklar. Unter dem Instagram-Post finden sich zahlreiche Gute-Besserungs-Wünsche an die Politikerin. SP-Co-Präsident Cédric Wermuth (39) reagierte beispielsweise mit einem roten Herz.