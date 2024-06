Neues Fatca-Abkommen Schweiz und USA tauschen künftig gegenseitig Finanzdaten aus

Die Schweiz und die USA tauschen voraussichtlich ab 2027 gegenseitig Finanzdaten aus. Am Donnerstag haben beide Seiten in Bern ein entsprechendes neues Fatca-Abkommen unterzeichnet. Heute liefert lediglich die Schweiz Daten an die USA.