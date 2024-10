GLP-Präsident wirbt für Annäherung an die EU

Parteiprasident Jürg Grossen wandte sich im Gottlieb-Duttweiler-Institute in Rüschlikon an die Delegirten der GLP. (Archivbild) Foto: ENNIO LEANZA

«Es ist doch sonnenklar, dass wir langfristig stabile Beziehungen zu unseren engsten Nachbarn haben wollen und müssen», sagte der Berner Nationalrat an der Delegiertenversammlung der Partei am Samstag im zürcherischen Rüschlikon. Den Gewerkschaften und der SVP warf er Miesmache in der Europapolitik vor.

Auch in der Energiepolitik komme niemand an der GLP vorbei, so Grossen: «Wir sind diejenigen, die zu 100 Prozent für die Energiewende stehen – ohne von neuen Atomkraftwerken zu träumen oder doch wieder am Wasserkraft-Kompromiss zu rütteln.»

Die Grünliberalen feierten an der Versammlung das 20-Jahr-Jubiläum der Gründung der Zürcher Kantonalpartei. Auf dem Programm stand zudem die Parolenfassung zu den beiden Vorlagen zum Mietrecht, über die Volk und Stände am 24. November befinden.