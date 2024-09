Kurz zusammengefasst VBS und Gemeinden um Flugplatz Payerne haben sich über Lärmbelastung geeinigt

Am Montagmorgen und Freitagnachmittag sollen mit dem F-35 keine Trainingsflüge mehr stattfinden

Am Montagmorgen und Freitagnachmittag sollen mit dem F-35 keine Trainingsflüge mehr stattfinden

Die betroffenen Gemeinden und Verbände haben ihre vorsorgliche Einsprache zurückgezogen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gemäss dieser Vereinbarung werden die Berechnungen der Lärmbelastung auf 4200 Starts und Landungen basieren, was rund der Hälfte der heutigen Flugbewegungen entspricht, wie das VBS am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Zudem werden am Montagmorgen und Freitagnachmittag keine Trainingsflüge mit dem neuen F-35A-Kampfjet mehr stattfinden.

Die betroffenen Gemeinden und Verbände haben ihre vorsorgliche Einsprache zurückgezogen. Damit ist der Weg frei für die Realisierung eines F-35A-Trainingszentrums für Piloten und Bodenpersonal, das in Payerne rund 40 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen soll.

Die Einigung folgt auf einen Austausch Anfang September zwischen Bundespräsidentin und Verteidigungsministerin Viola Amherd mit den beteiligten Verbänden und den Gemeinden der Region.