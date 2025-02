1/7 Die Ruag zu wenig an die Kandare genommen? Verteidigungsministerin Viola Amherd steht in der Kritik. Foto: Keystone

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Immer wieder gut für eine Affäre: So kann man über die Ruag Bilanz ziehen. In den vergangenen Jahren stand der Bundesrüstungsbetrieb mehrfach in den Negativschlagzeilen. Der Korruptionsskandal, über dessen Ausmass am Montag neue Details bekannt wurden, führt eine lange Reihe von Missmanagement weiter. Blick listet auf, was rund um den Bundesbetrieb geschah.