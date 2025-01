Bundeshaus leuchtet 80 Jahre nach Befreiung von KZ Auschwitz

Zum Gedenken an die Befreiung des KZ und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau vor 80 Jahren ist das Bundeshaus in Bern in verschiedenen Farben erstrahlt. Im nazi-deutschen Lagerkomplex in Südpolen wurden bis zu 1,5 Millionen Menschen, hauptsächlich Juden, ermordet.

"We Remember" (Wir erinnern uns) steht auf dem Bundeshaus in Bern 80 Jahre nach der Befreiung des nazi-deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Im Gegensatz dazu stehen Stimmen für einen sogenannten Schlussstrich unter die Erinnerung an den Völkermord an den Juden. Foto: PETER KLAUNZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Weltweit wurde am Montag der Ankunft sowjetischer Soldaten in Auschwitz am 27. Januar 1945 und der anschliessenden Befreiung der Mordfabrik gedacht. Beim Gedenkakt am Ort des Völkermordes 60 Kilometer westlich von Krakau waren Staats- und Regierungschefs aus zahlreichen Ländern anwesend, darunter auch Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter.

In einer am Montagmorgen veröffentlichten Botschaft zeigte sich Keller-Sutter erschüttert über den vielerorts und auch in der Schweiz wieder aufkeimenden Antisemitismus: «Deshalb müssen wir immer wieder entschlossen betonen: Wir dulden es nicht, dass unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeschüchtert oder diskriminiert werden oder sogar Gewalt erfahren», sagte die Bundespräsidentin.

In der Schweiz wurden im Gedenken an die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau am Montagabend zahlreiche öffentliche Gebäude illuminiert. Im Ausland nahmen ebenfalls öffentliche und staatliche Stellen an der Aktion teil - in Berlin wurde das Brandenburger Tor angestrahlt.

Die Schweizer Anlässe sind Teil der weltweiten Aktion #WeRemember, wie der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) und die Plattform der Liberalen Juden der Schweiz im Vorfeld mitteilten. Der Jüdische Weltkongress unterstützte die Aktion.