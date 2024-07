Politische Bildung kommt für SP-Nussbaumer zu kurz

Nationalratspräsident Eric Nussbaumer wünscht sich ein vertieftes Wissen der Schweizer Stimmbevölkerung zu Europa. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die politische Bildung müsse in der Schule und in der ausserschulischen Bildung gestärkt werden, forderte der Baselbieter SP-Politiker in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der «Schweiz am Wochenende».

Konkret geht es Nussbaumer um das Verständnis für den bilateralen Weg mit der Europäischen Union. Darüber werde das Schweizer Stimmvolk mehrmals demokratisch entscheiden. Die Europäisierung sei komplexer als man denke und die Geschwindigkeit hoch, sagte er.

Von einer Volksabstimmung zur nächsten

Die Schweiz sei ein Land, das von einer Volksabstimmung zur nächsten husche. Es glaube, «mit Kampagnen und Pros und Kontras genug Verständnis für die europapolitischen Prozesse zu schaffen», sagte der Nationalratspräsident. Nach einer Abstimmungskampagne sei alles wieder vorbei. «Diesen Kreislauf sollten wir durchbrechen», sagte Nussbaumer.

Der Europapolitiker hat sich in der Vergangenheit für eine Annäherung der Schweiz an die Europäische Union ausgesprochen. Nussbaumer ist Präsident der Europäischen Bewegung Schweiz.