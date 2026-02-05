Der Bund verstärkt den Kampf gegen häusliche Gewalt. Zwei Departemente spannen dafür zusammen. Ziel: Prävention und Schutz im ganzen Land verbessern.

Darum gehts Nationale Strategie gegen Gewalt ab 2027

Baume-Schneider und Jans spannen zusammen

Stärkung von Prävention und Schutz im Fokus Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Bund erhält eine nationale Strategie gegen häusliche und geschlechtsspezifische Gewalt. Das Departement des Innern von SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (62) und das Justiz- und Polizeidepartement von SP-Bundessrat Beat Jans (61) wollen das, was sie bisher gegen Gewalt unternommen haben, in der gemeinsamen Strategie zusammenführen.

Auf Landesebene gibt es heute zwei zentrale strategische Instrumente zur Bekämpfung von häuslicher, sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Das eine ist der Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention 2022–2026 unter Federführung des Departements des Innern. Das zweite ist die Roadmap zur Bekämpfung von häuslicher und sexueller Gewalt unter Federführung des Justiz- und Polizeidepartements, in Zusammenarbeit mit den Kantonen und weiteren Organisationen.

Sicherheit und Gleichstellung

Die enge Zusammenarbeit mit einer gemeinsamen soll gewährleisten, dass beim Bekämpfen von Gewalt Sicherheits- und Gleichstellungsaspekte konsequent berücksichtigt werden. Die fachliche Koordination übernimmt das Gleichstellungsbüro.

Kantone, Städte sowie die Schweizerische Konferenz gegen häusliche Gewalt werden in die Arbeiten einbezogen. Gleiches sei für die Zivilgesellschaft sowie Fachleute aus der Wissenschaft der Fall, hiess es. Verabschiedet werden soll die neue Strategie Anfang 2027.

«Mit der gemeinsamen nationalen Strategie stärken wir Prävention und Schutz – und setzen ein wichtiges Zeichen: Der Bund intensiviert sein Engagement gegen häusliche, sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt», liess sich Baume-Schneider im Communiqué zitieren.

«Häusliche und sexuelle Gewalt ist ein inakzeptables Sicherheitsrisiko für unsere Gesellschaft, das wir gemeinsam mit den Kantonen, Städten und Gemeinden bekämpfen müssen», betonte laut der Mitteilung Justizminister Jans.