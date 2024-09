Andrea Arcidiacono wird neuer Vizekanzler und Bundesratssprecher. Der Bundesrat hat ihn am Freitag gewählt. Arcidiacono tritt die Nachfolge des im Mai 55-jährig auf einer Wanderung verstorbenen André Simonazzi an.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 58-jährige Tessiner Andrea Arcidiacono tritt seine Stelle am 1. Oktober an, wie die Bundeskanzlei am Freitag mitteilte. Als Vizekanzler ist Arcidiacono Sprecher des Bundesrats. Er war bereits Mediensprecher für die Bundesräte Ruth Dreifuss und Pascal Couchepin.

Zudem übte er verschiedene Kommunikationsfunktionen aus, so für das Bundesverwaltungsgericht sowie 2017 und 2018 im Bundesamt für Gesundheit jeweils als Mediensprecher.

Bei der Imageagentur Präsenz Schweiz des Departements für auswärtige Angelegenheiten EDA leitete er von 2011 bis 2016 die Programme «Gotthard 2016», «Italien/Expo Milano 2015» und «Verso Expo Milano 2015». Noch bis Ende September ist er Direktor der Kommunikationsagentur Arcidiacono Consulting Partners GmbH. Er wohnt in Bern.