Die externe Untersuchung entkräftet viele Vorwürfe gegen die Waadtländer Mitte-Regierungsrätin Valérie Dittli. Probleme in ihrem Departement aber bleiben. Das hat Konsequenzen: Dittli soll den Finanzbereich abgeben.

1/5 Regierungsrätin Valérie Dittli sorgte in der Waadt über Wochen hinweg für Spekulationen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Untersuchung entlastet und belastet Regierungsrätin Dittli in Steueraffäre

Dittli forderte Annullierung von Steuerveranlagungen für bestimmte Steuerzahlende

Zwei Kadermitarbeiter, die Dittli kritisierten, stehen kurz vor der Pensionierung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die Gerüchteküche im Kanton Waadt brodelte. Im Mittelpunkt der Spekulationen stand Mitte-Regierungsrätin Valérie Dittli (32). Die gebürtige Zugerin soll im Umgang mit der ihr unterstellten Steuerverwaltung und einzelnen Steuerdossiers ihre Kompetenzen als Finanzdirektorin überschritten haben.

Dieser Vorwurf stand über Tage und Wochen im Raum. Die Kantonsregierung hatte eigens eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben. Am Freitag wurde der Untersuchungsbericht des ehemaligen Neuenburger SP-Staatsrats Jean Studer vorgestellt. Die Gesamtregierung stand bereit, genauso wie die versammelten Medien. Nur Dittli liess alle minutenlang warten, bis sie wortlos den Saal betrat.

Untersuchung zieht zwiespältiges Fazit

Der Untersuchungsbericht zieht ein zwiespältiges Fazit. Studer entlastet Dittli – und er belastet sie gleichzeitig. Es sei das Recht einer Finanzdirektorin, dass sie als Departementschefin Informationen anfordert, die unters Steuergeheimnis fallen.

Anders aber soll es in einem weiteren Punkt aussehen. So soll Dittli für das Steuerjahr 2022 die Annullierung von Steuerveranlagungen für Steuerzahlende verlangt haben, in deren Fällen das Gesetz nach Dittlis Auffassung eine gesetzliche Steuerobergrenze vorsah. Die Steuerverwaltung weigerte sich, Dittli Informationen über die Steuerdossiers zu geben. Offen bleibt, ob Dittlis Vorpreschen ein Rechtsverstoss war.

Die Untersuchung hat die meisten Vorwürfe, welche die Direktorin der Steuerverwaltung gegen die Departementschefin erhoben hatte, nicht bestätigt. Die Chefbeamtin soll ihren Posten räumen und vorzeitig in Pension gehen. Ein anderer Kadermann, der Dittli anschwärzte, stehe ebenfalls kurz vor der Pensionierung.

Der Bericht stellt eine «schwer beeinträchtigte» Zusammenarbeit zwischen Staatsrätin Dittli und der Chefbeamtin fest. Die Meinungsverschiedenheiten seien so stark, dass sie das Finanzdepartement daran hinderten, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Die Gesamtregierung ist daher zum Schluss gekommen, dass Dittli den Finanzbereich abgeben soll. Regierungspräsidentin Christelle Luisier wird ab Juni übernehmen. Weil Dittli die vergangenen Tage abwesend war, sei es der Regierung nicht möglich gewesen, die Zusammensetzung ihres Departements endgültig festzulegen.