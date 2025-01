Nach SVP-Angriff auf Amherd nimmt Mitte-Partei Ueli Maurer ins Visier «Ihr Leistungsausweis ist grösser als der ihrer VBS-Vorgänger»

Am Samstag forderte die SVP Verteidigungsministerin Viola Amherd zum Rücktritt auf. Das will sich deren Partei nicht gefallen lassen: Die Mitte schiebt Ueli Maurer die Schuld an Versäumnissen im VBS zu.