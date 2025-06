1/6 Im März wurde SP-Ständerat Simon Stocker vom Bundesgericht per sofort abgesetzt. Foto: keystone-sda.ch

Schaffhausen wählt neuen Ständerat nach Stockers Absetzung durch Bundesgericht

Stocker tritt gegen FDP-Kandidat Brüngger an

Wahl dürfte knapp werden

Céline Zahno Redaktorin Politik

Es war ein historisches Urteil. Ende März dieses Jahres musste der Schaffhauser Ständerat Simon Stocker (44) sein Amt per sofort abgeben. Das Bundesgericht erklärte seine Wahl für ungültig, weil er zum Zeitpunkt seiner Wahl überwiegend in Zürich wohnte.

Am Sonntag finden in Schaffhausen deshalb Neuwahlen statt. Wer wird den Kanton künftig im Stöckli vertreten? Der SP-Politiker tritt erneut an. Und hat starke Konkurrenz: FDP-Kandidat Severin Brüngger (47) will ihm den Sitz streitig machen. Um 11 Uhr schliessen in Schaffhausen die Wahlurnen – Blick hält dich auf dem Laufenden.

Enges Rennen erwartet

Die Wahl dürfte knapp werden. Stocker bringt einen grösseren politischen Rucksack mit, und die SP hofft auf einen «Jetzt erst recht»-Faktor. Allerdings ist Schaffhausen ein bürgerlicher Kanton. Brüngger wird von der SVP, EDU und Mitte unterstützt.

Schon 2023 war die Wahl von Stocker in den Ständerat eine Sensation: Er stiess damals Thomas Minder (64) aus dem Stöckli. Der Vater der Abzocker-Initiative, der zwölf Jahre als Parteiloser in der SVP-Ständeratsfraktion politisierte, hatte völlig unerwartet die Wahl verloren.

Der Wahlkrimi zog eine Reihe von Schmutzgeschichten nach sich. Die «Weltwoche» hatte wenige Tage nach Stockers Wahl berichtet, dass dieser zum Zeitpunkt der Wahl mit seiner Familie hauptsächlich in der Stadt Zürich gelebt habe. Es folgte eine Wahlbeschwerde.

Manöver aus dem Minder-Lager

Lange blieb im Dunkeln, wer tatsächlich hinter der Beschwerde steckte. Sie wurde von einem älteren Schaffhauser eingereicht, der anonym bleiben möchte. Im April deckte Blick auf: Das aufwendige Verfahren gegen Stocker wurde wohl von Thomas Minders langjährigem Weggefährten Claudio Kuster finanziert. Der Anwalt, der die Absetzung des SP-Ständerats durchsetzte, adressierte sämtliche Rechnungen an ihn.

Zwischen November 2023 und Juni 2024 mailte die Anwaltskanzlei fünf Rechnungen an Kuster. Die Gesamtsumme belief sich auf fast 20'000 Franken – Kosten, für die nach dem Bundesgerichtsentscheid nun Stocker aufkommen muss. Minder verzichtete auf eine Kandidatur bei den Neuwahlen.