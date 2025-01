Sanija Ameti verlässt die GLP

Die Zürcher Gemeinderätin Sanija Ameti hat sich entschieden, die GLP zu verlassen. Sie war nach Schüssen auf ein Bild von Maria und Jesus in die Kritik geraten.

Sanija Ameti verlässt laut Medienberichten die GLP. Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Sanija Ameti (32) verlässt die GLP, wie sie am Dienstagmorgen in einem Schreiben an die Medien mitteilt.

«Ich bin in die Politik gegangen, weil ich meine liberalen und demokratischen Werte einbringen und die Schweizer Politik mitgestalten will. Dies ist bei der GLP nicht mehr möglich», so Ameti.

Der Schritt sei nach reiflicher Überlegung erfolgt. Ihre Zeit bei der GLP sei geprägt gewesen von wertvollen Erfahrungen und einer konstruktiven Zusammenarbeit, für die sie der Partei und ihren Mitgliedern herzlich danke. Ob Ameti weiterhin in der Politik bleiben will, lässt sie offen.

Partei wurde informiert

Anfang September hatte Ameti im Keller ihres Wohnhauses auf ein Marienbild geschossen. Zwei Fotos der Aktion hatte sie anschliessend auf Instagram gepostet, dazu das Wort «Abschalten». Es folgte ein Sturm der Entrüstung. Sie verlor ihren Job und zog sich vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Ein Teil der GLP distanzierte sich von Ameti und der Parteichef Jürg Grossen forderte ihren Parteiausschluss. Dem Vernehmen nach wurde die GLP Schweiz über den Entscheid Ametis informiert. Die Partei nimmt offiziell jedoch keine Stellung.

Über Gemeinderatssitz entscheidet Ameti

Auch die GLP des Kantons Zürich sei über den Austritt am Dienstagvormittag informiert worden, sagt Nora Ernst, Co-Präsidentin der GLP des Kantons Zürich, zu Blick. Die Partei sei in wiederholtem Austausch mit Ameti gewesen und das Ausschlussverfahren war im Gange.

Wie es mit ihrem Sitz im Gemeinderat weitergeht, müsse Ameti selbst entscheiden, so Ernst. Das Amt ist nicht an die Partei, sondern an ihre Person gebunden.