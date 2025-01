Mitte-Präsident Gerhard Pfister tritt im Sommer zurück

Der Präsident der Mitte-Partei, Gerhard Pfister, tritt im Sommer 2025 zurück. Das kündigte er am Montag an.

Mitte-Präsident Gerhard Pfister tritt zurück. Foto: keystone-sda.ch

Er war seit 2016 im Amt, hat die CVP zur Mitte gemacht und mit der BDP fusioniert. Nun will der Zuger Nationalrat Gerhard Pfister (62) als Präsident der Mitte zurücktreten. Das kündigte er am Montag beim traditionellen Dreikönigsgespräch der Mitte Schweiz an. Die Übergabe soll im Rahmen der Delegiertenversammlung am 28. Juni 2025 in Biel erfolgen, bei der die Nachfolgerin oder der Nachfolger gewählt wird.

Nach der erfolgreichen Umsetzung der Strategie 2025 sei der Zeitpunkt gekommen, den Stab weiterzugeben, so Pfister. Er wolle Platz machen für frische Kräfte und die nächste Generation.

Unter der Leitung von Pfister habe die Mitte entscheidende Erfolge erzielt, teilt die Partei mit, etwa die Fusion mit der BDP. Und bei den Wahlen 2023 habe die Partei erstmals seit 40 Jahren zulegen und neue Wählerinnen und Wähler gewinnen können.

«Dieser Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit, eines klaren strategischen Kurses und eines starken Teams», lässt sich Pfister zitieren.