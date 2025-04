Nach Knatsch in Komitees Mass-Voll reicht weitere 15'000 Unterschriften gegen E-ID ein

Die Bewegung Mass-Voll hat in Bern 15'000 Unterschriften gegen die Einführung einer staatlichen E-ID eingereicht. Insgesamt könnten nun rund 55'000 Unterschriften vorliegen, was das Referendum ermöglichen könnte, so Präsident Nicolas Rimoldi.

Publiziert: vor 10 Minuten